حادثة غريبة.. بتر غامض في إصبع مولودة بعد إدخالها مستشفى أحد رفيدة.. والممرضة: كانت ترضع وقطعته

شهدت مستشفى “أحد رفيدة” في عسير حادثة غريبة، بعدما تفاجأ المواطن عبدالرحمن بن أحمد خميسي ببتر إصبع ابنته حديثة الولادة بعد أن أدخلها المستشفى لتطعيمها إلا أنه تم تنويمها بحجة أنها تعاني بسبب الصفار.

وبحسب “سبق”، قال “خميسي”: “دهم الطلق زوجتي لأقوم بإيصالها لمستشفى أحد رفيدة التابع لصحة عسير بتاريخ 1 /10 /1440هـ وولدت في اليوم نفسه وتم إخراجها وطفلتي دون تطعيم بحجة عدم وجود تطعيم في إجازة العيد وطلبوا مني المراجعة في وقت آخر وعدت لهم يوم الأربعاء 9/ 10 / 1440 لتطعيمها ليُجرى لها تحليل ويتبين أن لديها صفارًا بنسبة 16 ما استدعى تنويمها بناء على رأي الطبيب المعالج”.

أضاف: “قال الطبيب إن الحالة سيتم تنويمها إلى يوم الأحد وجرى ذلك لأتفاجأ باتصال الممرضة عند الساعة 12 من ظهر يوم الجمعة 11 /10 / 1440تطلب مني الحضور لاستلام ابنتي التي كانت في حالة بكاء مستمر”.

وتابع “خميسي”: وعند وصولنا للمنزل تفاجأنا بضماد على أحد أصابعها ليتبين لنا أن إصبعها “الإبهام الأيسر” مبتور لأعود للمستشفى وأقوم بإبلاغ المدير المناوب الذي فتح ملف التحقيق مع الممرضات لتؤكد إحداهن أن المولودة كانت ترضع إصبعها ما أدى لقطعها”.

وختم المواطن بأنه “تقدم بشكوى لوزارة الصحة برقم 1029532 وتم إفادتي بأنه سيتم التواصل معي خلال 24 ساعة إلا أنه لم يتم ذلك وما زالت ابنتي في حالة بكاء متواصل وتعاني نزفًا بين الفينة والأخرى إلى جانب تورم يدها وأكد أنه راجع المستشفى مساء أمس فطُلب مني الحضور غدًا لعدم وجود طبيب مختص”.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع، أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، وجّه بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في القضية وبشكل عاجل جدًا والتحفظ على الملف الطبي للحالة، وتأجيل سفر جميع من تعاملوا مع الحالة، والرفع له شخصيًا بنتائج التحقيق وبشكل عاجل جدًا، ليتم استكمال الإجراءات النظامية على ضوء النتائج.