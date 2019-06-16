مصادر «عاجل»: إصابة رجل أمن بـ7 طعنات غادرة في مداهمة لوكر مهربي حشيش بجازان

أصيب رجل أمن بـ7 طعنات غادرة من قبل أحد المهربين، خلال مداهمة إدارة المخدرات بمنطقة جازان مساء أمس السبت، وكرًا لمهربي حشيش في أحد المواقع بمحافظة صبيا، بينما نجحت الفرق الأمنية في القبض على المهربين الأفارقة ومصادرة كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

وقالت مصادر «عاجل»، إن فرقة أمنية من إدارة المخدرات بمنطقة جازان داهمت وكرًا لعدد من المهربين في محافظة صبيا مساء أمس وطوقت الموقع من جميع الجهات حتى لا يتمكن أي أحد منهم الفرار، مشيرة إلى أن أحد المهربين باغت رجل أمن من منسوبي إدارة المخدرات وسدد له حوالي سبع طعنات في أجزاء متفرقة من جسده أغلبها استقرت في صدره.

وتابعت المصادر، أن الفرقة الأمنية أطلقت الرصاص على المهرب ونقل رجل الأمن إلى المستشفى، فيما ألقي القبض على جميع المهربين ومصادرة كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

وأكدت المصادر أن رجل الأمن المصاب يتلقى حاليًا العناية الطبية بقسم التنويم في مستشفى صبيا العام.