«الأرصاد» تنبه سكان مكة وعسير من طقس الساعات المقبلة

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية وحماية البيئة، صباح اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا، لقاطني مراكز ومحافظات منطقتي مكة المكرمة وعسير، محذرة من سقوط أمطار رعدية، مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة؛ ما يؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية، قد تصل في بعض المراكز إلى شبه الانعدام.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أطلقت الهيئة إنذارًا، لأهالي مراكز ومحافظات (أضم - الخرمة - القنفذة - الليث - المويه - بحرة - تربة – رنية)، لافتة إلى نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، فيما أشارت الهيئة إلى أن الإنذار يستمر حتى الساعة: الـ07:00 مساء اليوم الأحد الموافق 13-10-1440.

ونبهت الهيئة إلى سقوط أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وذلك على (الطائف – ميسان)، ويستمر الإنذار من الساعة العاشرة صباح الأحد الموافق 13-10-1440، وينتهي في الـ09:00 مساء.

في السياق ذاته، حذرت الهيئة من نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على منطقة عسير؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وذلك على محافظات ومراكز (البرك)، لافتة إلى الإنذار يبدأ في الساعة: 11:00 ص الأحد، وينتهي في الخامسة من مساء اليوم.

وفي تقريرها عن حالة الطقس ليوم الأحد، توقعت الهيئة أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة .