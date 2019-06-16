الزعاق: منظر فريد يرى بالعين المجردة في سماء المملكة.. اليوم

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أنه في مساء هذا اليوم الأحد، سيقترن القمر بكوكب المشتري، ويمكن الاستمتاع بهذا المشهد بالعين المجردة طوال الليل.

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال الزعاق: اليوم الأحد.. في مساء هذا اليوم سيقترن القمر بكوكب المشتري بمنظر فريد وجميل.. وتستمر المشاهدة بالعين المجردة طوال الليل.

وفي سياق ذي صلة بعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، غرد الزعاق قائلًا: إن أمس السبت كان آخر «الثريا» واليوم الأحد أول موسم «التويبع»، وهو موسم «حر الانصراف».

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وأضاف: إن موسم «حر الانصراف» يقال فيه «لا حر إلا بعد الانصراف»، أي لا يأتينا الحر الشديد «جمرة القيظ» إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب، مشيرًا إلى أن يوم الجمعة المقبل سيشهد أطول نهار في السنة.

وتابع: خلال العشرة أيام المقبلة سنعيش النهر الأطول والليالي الأقصر في السنة.. وبعد أسبوع (الجمعة القادمة) سيشهد جميع سكان الأرض الواقعين شمال خط الاستواء أطول نهار في السنة.

وفي تقريرها عن حالة الطقس ليوم الأحد، توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتدّ تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.