السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على محافظتي الليث والقنفذة



جدة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على محافظتي القنفذة، والليث، يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية, ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

// انتهى //

13:43ت م

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