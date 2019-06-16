

بريدة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم , رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبدالله العقلا وعددًا من منسوبي الهيئة .

وفي بداية اللقاء، رحب سموه بهم واستمع إلى نبذة عن خطط الهيئة واختصاصها وأعمالها في الوصاية على أموال القُصَّر، ورؤيتها في التميز محلياً وإقليمياً في مجال رصد وحفظ وإدارة وتنمية أموال المشمولين بالنظام، ورسالتها في الإشراف على تصرفات الأولياء من خلال بناء مؤسسي كفء وكادر مؤهل وأنظمة تقنية متطورة.

وعبر سمو أمير القصيم عن شكره لرئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ولمسؤولي الهيئة على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة، وتوفير خِدْمات متميزة للمشمولين بالنظام بكفاءة وفاعلية.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

// انتهى //

13:36ت م

0074





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.