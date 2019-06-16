السعودية اليوم / وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة الشرقية تنظمان ورشة تعريفية لآلية الربط الإلكتروني



الدمام 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

تنظم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية بعد غد ورشة عمل تعريفية لآلية الربط الإلكتروني ، للمكاتب الهندسية ومنسوبي إدارة رخص البناء، وذلك على مسرح أمانة المنطقة.

وأوضح وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي أن الورشة تهدف إلى التعريف بآلية الربط الإلكتروني للمكاتب الهندسية التي تسهل العمل على المستفيد، وذلك في إطار حرص وزارة الشئون البلدية والقروية على تذليل وتسهيل الإجراءات للمستفيدين، داعياً المكاتب الهندسية والمعنيين بهذه الآلية للحضور والتفاعل في الورشة.

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13:36ت م

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