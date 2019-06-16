السعودية اليوم / محافظ ينبع يرأس اجتماع لجنة التنمية البيئية



ينبع 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

رأس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي اليوم، الاجتماع الأول للجنة التنمية البيئية، بحضور الجهات ذات العلاقة، وذلك في صالة الاجتماعات بالمحافظة.

وبحث الاجتماع أهداف اللجنة لتطوير البيئة البرية والبحرية والاهتمام بها، إلى جانب إعداد برنامج عمل لهذا العام، واستقطاب المهتمين في المجال البيئي بينبع من فرق تطوعية، ومناقشة أعمال التشجير وما يتعلق بحماية البيئة البحرية.

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13:35ت م

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