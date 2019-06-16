السعودية اليوم / الجيش السلطاني العماني يشارك في التمرين العماني الإيطالي المشترك



مسقط 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

غادرت صباح اليوم إلى إيطاليا، قوة أمن تابعة لقطاع مسندم بالجيش السلطاني العماني، للمشاركة في التمرين العماني الإيطالي المشترك (جبل شمس/٢)، الذي سيقام في إيطاليا خلال الفترة من ١٦ وحتى ٢٨ من يونيو الجاري.

وتهدف مثل هذه التمارين إلى تبادل الخبرات وتفعيل خطط التدريب والتمارين المشتركة وهي ضمن الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة المستويات العالية في الأداء والكفاءة التدربية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني، كما يأتي هذا التمرين في إطار البرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني مع الدول الشقيقة والصديقة.

يُذكر أنَّ النسخة السابقة للتمرين العماني الإيطالي المشترك (جبل شمس /١) أقيمت على في سلطنة عمان بمنطقة التمارين التابعة للجيش السلطاني العماني في الجبل الأخضر عام 2016م.

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13:21ت م

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