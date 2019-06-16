السعودية اليوم / فرع "الشؤون الإسلامية" بالمدينة المنورة يعقد اجتماعاً لمتابعة أعمال اللجان لخدمة ضيوف الرحمن



المدينة المنورة 13 شوال 1440هـ الموافق 16 يونيو 2019م واس

رأس مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي بمكتبه بمقر فرع الوزارة اليوم، اجتماع المكتب التنفيذي لأعمال الوزارة لموسم الحج هذا العام.

واستعرض الاجتماع استعدادات اللجان العاملة في موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، ومناقشة آلية تنفيذ الخطة التشغيلية الخاصة بأعمال الوزارة بمنطقة المدينة المنورة, والدور الذي تضطلع به لخدمة ضيوف الرحمن والتي تتمثل في مجالي التوعية والإرشاد والعناية ببيوت الله والمواقيت التي يرتادونها في إطار الجهود الكبيرة والإمكانات التي هيئتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لخدمة الحجاج والزوار في المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأفاد المعيقلي أن خطة المكتب التنفيذي لأعمال الحج في فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة تتمثل في المشاركة مع الجهات ذات العلاقة والمشاركة في الاجتماعات الخاصة بأمور الحج برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة, رئيس لجنة الحج بالمنطقة, إضافة إلى التأكد من جاهزية جامع ميقات ذي الحليفة قبل بدء موسم الحج وبقية الجوامع الكبيرة التي يرتادها ضيوف الرحمن خلال زيارتهم المدينة المنورة، والإشراف على عمل مؤسسات الصيانة والنظافة والتشغيل للمساجد, والعمل على إكمال متطلباتها وتوفيرها أولًا بأول، إضافة إلى أعمال إرشاد الحجاج والزوار وتسليم المفقودات للجهات المختصة، وتحقيق التكامل والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية المشاركة ضمن لجنة الحج بالمدينة المنورة بما يحقق تطلعات الحكومة الرشيدة.

وأضاف أن فرع الوزارة وفي إطار الحرص على ضمان أداء ضيوف الرحمن مناسكهم على الوجه الصحيح بدأ التنسيق مع وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي لتأمين الاحتياج من المطبوعات الإرشادية حسب اللغات والأعداد في المواقع التي توزع المطبوعات فيها، إضافة إلى التنسيق مع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة لتوفير العدد اللازم من الدعاة لمشاركتهم في موسم الحج حسب المواقع المعتمدة لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة في كل من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومدن حجاج البر والجو والبحر في المدينة ومحافظة خيبر ومحافظة ينبع.

// انتهى//

13:16ت م

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