

بريدة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع مؤسسة النقد بمنطقة القصيم حسن بن فهد أباالخيل، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديرًا للفرع.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه به، مباركًا سموه لأباالخيل تعيينه مديرًا للفرع، متمنيًا له التوفيق والسداد في مجال عمله الجديد، وحثه على بذل المزيد بما ينفع المواطن، وتسهيل كل الصعاب من أجل الاستفادة من خدمات المؤسسة، متمنيًا له التوفيق والنجاح وتقديم كل ما يخدم المواطنين والمستفيدين من فرع المؤسسة.

من جانبه قدّم أباالخيل شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم، مؤكدًا بذل الجهود وتكريسها لتقديم أفضل الخِدْمات للمواطنين، مشيدًا بمتابعة سموه واهتمامه بعمل فرع المؤسسة، مبينًا أن الفرع قام بحملة لكشف التزوير شملت المنطقة من خلال توزيع أجهزة وأقلام لكشف العملات المزورة استهدفت كبار السن، خصوصًا بالأسواق الشعبية وأسواق الماشية.

// انتهى //

13:13ت م

0065





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل مدير فرع مؤسسة النقد بالمنطقة بمناسبة تكليفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.