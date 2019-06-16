السعودية اليوم / جامعة الإمام تفتتح 25 نادياً صيفياً في المعاهد العلمية



الرياض 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

تنطلق اليوم، فعاليات النوادي الصيفية البالغ عددها أكثر من 25 ناديًا صيفيًا في المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتقام في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إضافة إلى نادي النخبة الإثرائي الصيفي لطلاب الموهبة والإبداع والابتكار، الذي يقام لأول مرة لنخبة من طلاب المعاهد العلمية الموهوبين من مناطق المملكة في المدينة الجامعية في مدينة الرياض.

وأوضح معالي مدير جامعة الإمام رئيس اللجنة العليا المشرفة على النوادي الصيفية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري أن فعاليات وبرامج الأندية الصيفية التي تشرف عليها الجامعة تقوم على استغلال أوقات الشباب بالبرامج التربوية والفكرية والرياضية الهادفة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة لدينهم ومجتمعهم، مشيراً إلى أن الجامعة تفتتح هذا العام أكثر من 25 ناديًا صيفيًا بهدف تهيئة البيئة التربوية السليمة لتوجيه الشباب التوجيه الوسطي الصحيح المعتدل، وتعزيز مستوى الانتماء للوطن من خلال بث روح المواطنة الصالحة، وتوعية الشباب بدورهم وواجبهم في تحقيق تنمية الوطن من خلال التعريف ببرامج ومرتكزات الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وتوثيق العلاقة بين أبناء المجتمع والتكاتف مع ولاة أمرنا أيدهم الله، وعلمائنا الأجلاء، وحفظ واستثمار أوقات المشاركين من جميع الفئات الشبابية ببرامج تربوية متنوعة وهادفة معدة ومحكمة مسبقًا من قبل مختصين في المجال التربوي.

من جانبه دعا وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة التحضيرية للنوادي الصيفية الدكتور عبدالله بن ثاني، الشباب وأسرهم على المشاركة الفاعلة في هذه المحاضن التربوية التي أطلقت مجموعة من البرامج النوعية لاستغلال أوقات فراغهم، وتعزيز مفهوم المواطنة الصالحة عبر توعيتهم، مؤكدًا أن ما تضمنته البرامج من جوانب تربوية وفكرية لتعزيز الوسطية والاعتدال، وتحصين الناشئة من الأفكار المنحرفة، وتعميق المفاهيم الشرعية السليمة، والانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي التي ميّزت أندية جامعة الإمام الصيفية؛ عبر ما تقوم به من خلال هذه البرامج النوعية المدروسة لتحقيق الأهداف المنشودة، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال إعداد البيئة السليمة، وتوفير الترفيه المناسب، والتنوع الرياضي والثقافي والاجتماعي والمهاري والتدريبي، وتجديد النشاط المسرحي.

وأضاف الدكتور بن ثاني أن هذا العام تميّز بوجود برنامج النخبة البرنامج الإثرائي الصيفي الذي يستهدف الطلاب الموهوبين من منسوبي المعاهد العلمية في مناطق المملكة خلال الإجازة الصيفية في مجالات نوعية تخصصية على المستويات المعرفية والمهارية في الموهبة والابتكار والابداع والذكاء الاصطناعي والبرمجة والدرونز وانترنت الأشياء والطباعة الرقمية ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى الأمن السيبراني حيث تم اختيار 30 طالبًا من منسوبي المعاهد العلمية على مستوى المملكة ليخضعوا وفق برنامج علمي معد خصيصًا لرعايتهم وتأهيلهم في مجال الموهبة والابتكار على مدى ثلاثين يومًا مع توفير الخدمات لهم من سكن وإقامة وبرامج نوعية هادفة تنمي العقل وتمتع المشترك من خلال البرامج الفكرية والعلمية والرياضية والثقافية، مشيرًا إلى أن برنامج النخبة يسير وفق ضوابط علمية ووطنية وخطط مدروسة معدة من قبل مختصين في مجال التعليم النوعي ورعاية الموهوبين والابتكار والابداع والشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة وتخضع للتطوير والمتابعة عن طريق مؤشرات الأداء وتعمل على السير بأبنائنا الموهوبين نحو المنهج السليم الصحيح؛ سعيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030في تعزيز ثقافة الموهبة والابداع والابتكار والتي تركز على عنصر الشباب وتدريبهم وتأهيلهم واحتوائهم وايجاد فرص مميزة لهم بالمنافسة على المسابقات المحلية والدولية في هذه المجالات النوعية.

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12:47ت م

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