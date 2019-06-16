السعودية اليوم / انطلاق فعاليات المدرسة الصيفية الدولية بجامعة الملك خالد



أبها 13 شوال 1440 هـ الموافق16 يونيو 2019 م واس

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في قسم الرياضيات بكلية العلوم، اليوم، فعاليات المدرسة الصيفية الدولية، بمشاركة نخبة من المتحدثين المتخصصين من مختلف دول العالم، حيث تستمر فعاليات المدرسة حتى الـ 20 من شهر شوال الجاري، بمبنى المدرجات المركزية في المدينة الجامعية بأبها "قريقر".

وأوضح وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري أن الدورات والمدارس الصيفية تعد وسيلة من الوسائل المهمة للحصول على تدريب أو مؤهلات أكاديمية أثناء فترة الصيف في الكليات أو الجامعات في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الدورات والمدارس الصيفية تخدم أغراضا عديدة للطلاب وخصوصا طلاب الدراسات العليا فقد تستخدم تلك البرامج لسد الفجوة بين المراحل المختلفة للدراسة الأكاديمية أو لتقديم تدريب ومؤهلات مهنية إضافية.

و شهد انطلاق فعاليات المدرسة عميد كلية العلوم الدكتور علي بن عبدالله الشاطي الذي أكد أن المدرسة من الفعاليات النوعية وأن الجامعة حريصة كل الحرص على أن يخرج جميع المشاركين والحضور بالفائدة المرجوة، فيما أعلن الدكتور إبراهيم المنجحي أسماء المشاركين ومحاور النقاش.

وأشار رئيس اللجنة العلمية للمدرسة عضو هيئة التدريس بقسم الرياضيات الدكتور علي الخالدي إلى أن الفئة المستهدفة من إقامة هذا الحدث العلمي تشمل أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا, حيث تشكل المدرسة بيئة مناسبة لمناقشة وطرح الأفكار البحثية، مما يسهم في تطور الحركة العلمية، كما تهدف المدرسة إلى عقد شراكات بحثية مع باحثين متميزين من دول العالم، مشيرًا إلى أن المجالات التي ستتناولها المدرسة الصيفية تضم نظرية الأعداد، والهندسة التفاضلية، والأنظمة الديناميكية.

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12:44ت م

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