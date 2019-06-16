السعودية اليوم / الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها بمحافظة حبونا



نجران 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

بدأت الأحوال المدنية بمنطقة نجران اليوم، تقديم خدماتها المتنقلة في محافظة حبونا التابعة لمنطقة نجران، وتستمر لمدة اسبوع، في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حاليًا في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.

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12:37ت م

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