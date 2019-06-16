السعودية اليوم / أمانة الجوف تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية لاستبدال الإنارة التقليدية بدومة الجندل



سكاكا 13 شوال 1440 هـ الموافق16 يونيو 2019 م واس

قامت إدارة التشغيل والصيانة بأمانة الجوف بتنفيذ المرحلة الثانية لاستبدال الإنارة التقليدية الحالية بإنارة " LED " الموفرة للطاقة بمحافظة دومة الجندل حرصًا على ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيقًا لمعايير التنمية المستدامة والحفاظ على الطاقة.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي أن المرحلة الأولى كانت بشوارع مدينة سكاكا كأول أمانة تطلق مشروع الإنارة الحديثة " LED"، فالمشروع يهدف إلى تغطية أكثر من 60 ألف وحدة إنارة لجميع محافظات ومراكز المنطقة لتقليل وترشيد استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية إضافة إلى تقليل مصاريف الصيانة والتشغيل وتحقيق وفورات إضافية في استهلاك الكهرباء من خلال تخفيض شدة الإضاءة التصميمية.

وأشار المهندس الغامدي إلى أنه فُرِغَ من تطوير نظام شهادات المنتج لمصابيح "LED" الخارجية بهدف ضمان سلامة وجودة وكفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة الإنارة لإعادة تأهيل إنارة الشوارع في منطقة الجوف كاملة.

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12:34ت م

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