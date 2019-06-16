سياسي / مقتل جندي إثر انفجار لغم أرضي شمال باكستان



إسلام آباد 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

لقي جندي باكستاني مصرعه جراء انفجار لغم أرضي زرعه مسلحون مجهولون الليله الماضية في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم، أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل جثمان الجندي إلى المستشفى العسكري القريب.

وكان المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور، قد أعلن الأسبوع الماضي عن ارتفاع معدل الهجمات على قوات الجيش في منطقة وزيرستان، حيث قتل 10 عسكريين وأصيب نحو 35 خلال الشهر الماضي في هذه المنطقة.

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12:33ت م

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