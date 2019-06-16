الصندوق العقاري يحل ثالثًا في مؤشر مستوى النضج للخدمات الحكومية

2019-06-16

متابعات الخليج 365 - واس

‎حل صندوق التنمية العقارية في الترتيب الثالث ضمن أفضل 14 جهة حكومية في قطاع الخدمات والتنمية، محققاً تقدماً كبيراً في الخدمات الإلكترونية الت يقدمها ليأتي ضمن فئة النطاق الأخضر في مؤشر مستوى النضج للخدمات الحكومية عالية التأثير الذي اطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ” يسر ” للربع الأول للعام 2019م.

‎ويعكس هذا الإنجاز مدى التقدم الذي حققه صندوق التنمية العقارية في مجال الخدمات الإلكترونية التي بدورها أسهمت في رفع جودة وتحسين كفاءة العمل وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في أعداد المستفيدين خلال عامي 2018 و 2019م ، حيث طبق الصندوق أفضل الممارسات العالمية في تسهيل وتبسيط الإجراءات، مما انعكس بشكل إيجابي في سرعة تمكين المستفيد من إنهاء الحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة.

‎وأطلق ” الصندوق العقاري ” تزامناً مع النقلة النوعية في المجال التقني والتحول من العمل اليدوي التقليدي إلى التعاملات الإلكترونية حزمة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والجهات التمويلية ” بنوك وشركات ” وكذلك تبادل المعلومات مع الجهات الحكومية الأخرى ، التزاماً بالأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني 2020 ، نحو التحول الرقمي ورفع نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين .

يذكر أن مؤشر مستوى النضج للخدمات الحكومية يعتبر أحد مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس مستوى التطور الرقمي في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في برنامج التحول الوطني 2020 ، كما يعد أداة لتقييم مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور ” أفراد – أعمال – حكومية ” ، ويساعد على تشجيع الجهات الحكومية على زيادة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في إجراءات الأعمال للخدمات الحكومية الرقمية المقدمة لعموم المستفيدين بمختلف القنوات ، فضلا عن تعزيز تحقيق الرفاه الاجتماعي عبر دعم سياسات تركز على المواطنين وإبراز العوامل المؤثرة في رضاهم عند تقديم الخدمات الحكومية الرقيمة.