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التدريب التقني تعلن عن #وظائف صحية شاغرة للرجال بالدمام وجدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رغبتها في سد الاحتياج لوظيفة (طبيب مقيم) الرجالية الشاغرة، وذلك في الكلية التقنية بالدمام، والكلية التقنية بجدة، واشترطت للتقدم على الوظيفة، أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس الطب والجراحة، وأن لا يقل المعدل عن جيد، واجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مع اجتياز المقابلة الشخصية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– طبيب مقيم.
أماكن العمل:
1- الكلية التقنية بالدمام.
2- الكلية التقنية بجدة.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.
3- أن لا يقل المعدل عن جيد.
4- اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5- اجتياز المقابلة الشخصية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1440/10/13هـ وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1440/10/20هـ.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه:
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