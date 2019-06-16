- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. شاب يبكي فرحاً بإتمام حفظ القرآن الكريم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. شاب يبكي فرحاً بإتمام حفظ القرآن الكريم
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
وثق مقطع فيديو متداول، تأثر شاب بعد أن مَنَّ الله عليه بحفظ القرآن الكريم كاملاً في حفر الباطن.
المقطع نشرته إحدى الجمعيات الخيرية المعنيَّة بتحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن، وأظهر المقطع الذي وثقته جمعية “برهان”، لحظات قراءة الشاب ياسين بن ثميل الشمري، خواتيم سورة البقرة على شيخه وهو يدفع تساقط الدموع من عينيه، وسط صمت وتأثر أقرانه.
وشهد المقطع تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار إعجاب المغردين الذين انهالوا بالدعاء للشاب أن ينفعه الله بما علمه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. شاب يبكي فرحاً بإتمام حفظ القرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.