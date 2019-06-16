فيديو.. شاب يبكي فرحاً بإتمام حفظ القرآن الكريم

2019-06-16

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

وثق مقطع فيديو متداول، تأثر شاب بعد أن مَنَّ الله عليه بحفظ القرآن الكريم كاملاً في حفر الباطن.

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المقطع نشرته إحدى الجمعيات الخيرية المعنيَّة بتحفيظ القرآن الكريم بحفر الباطن، وأظهر المقطع الذي وثقته جمعية “برهان”، لحظات قراءة الشاب ياسين بن ثميل الشمري، خواتيم سورة البقرة على شيخه وهو يدفع تساقط الدموع من عينيه، وسط صمت وتأثر أقرانه.

وشهد المقطع تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار إعجاب المغردين الذين انهالوا بالدعاء للشاب أن ينفعه الله بما علمه.