- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم العدل توضح الأساسيات الواجب اتخاذها قبل أول جلسة بالمحكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
العدل توضح الأساسيات الواجب اتخاذها قبل أول جلسة بالمحكمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن الأساسيات المهمة التي يجب أن يقوم بها المُدعي قبل أول جلسة بالمحكمة.
ونشرت وزارة العدل انفوجراف يوضح هذه الأساسيات عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، وجاءت كالتالي:
– تأكد من اختصاص المحكمة.
– حرر دعواك بشكل واضح.
– حدد طلباتك بدقة.
– تأكد من صفة المدعي والمدعي عليه.
– أحضر الوثائق اللازمة.
– تأكد من صلاحية وكالتك.
– بكر في حضورك للمحكمة.
– أحضر ثلاثة نسخ من صحيفة الدعوى.
كانت هذه تفاصيل خبر العدل توضح الأساسيات الواجب اتخاذها قبل أول جلسة بالمحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.