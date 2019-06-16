العدل توضح الأساسيات الواجب اتخاذها قبل أول جلسة بالمحكمة

2019-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن الأساسيات المهمة التي يجب أن يقوم بها المُدعي قبل أول جلسة بالمحكمة.

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ونشرت وزارة العدل انفوجراف يوضح هذه الأساسيات عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، وجاءت كالتالي:

– تأكد من اختصاص المحكمة.

– حرر دعواك بشكل واضح.

– حدد طلباتك بدقة.

– تأكد من صفة المدعي والمدعي عليه.

– أحضر الوثائق اللازمة.

– تأكد من صلاحية وكالتك.

– بكر في حضورك للمحكمة.

– أحضر ثلاثة نسخ من صحيفة الدعوى.