الان تتابع الصحة تعلن عن بداية القبول والتسجيل للبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بداية القبول والتسجيل للبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان، المنتهي بالتوظيف ابتداءً من اليوم الأحد ٢٠١٩/٦/١٦م وحتى يوم الأربعاء ٢٠١٩/٧/٣١م.
وأفادت الوزارة أنه للاطلاع على تفاصيل البرنامج والشروط من خلال الرابط التالي: https://www.scfhs.org.sa/eservices/Practitioners/Pages/NationalDentalAssistantProgramDesc.aspx …
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