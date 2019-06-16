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الصحة تعلن عن بداية القبول والتسجيل للبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان

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mohamad turki 0 تبليغ

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الان تتابع الصحة تعلن عن بداية القبول والتسجيل للبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، بالتعاون مع الهيئة للتخصصات الصحية، بداية القبول والتسجيل للبرنامج الوطني لمساعد طبيب أسنان، المنتهي بالتوظيف ابتداءً من اليوم الأحد ٢٠١٩/٦/١٦م وحتى يوم الأربعاء ٢٠١٩/٧/٣١م.

وأفادت الوزارة أنه للاطلاع على تفاصيل البرنامج والشروط من خلال الرابط التالي: https://www.scfhs.org.sa/eservices/Practitioners/Pages/NationalDentalAssistantProgramDesc.aspx 

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