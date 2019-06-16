تفكيك أربع عبوات ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي شمال الضالع ومقتل و إصابة امرأتين إثر قصف شمال غرب مديرية قعطبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فككت قوات الشرطة العسكرية بمحافظة الضالع اليمنية جنوب البلاد، عبوات ناسفة من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري إن قوات الشرطة فككت أربع عبوات ناسفة أسفل جبل وعل بمديرية قعطبة شمال الضالع.

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وذكر قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة العقيد فضل العقلة، أن دورية من القوات عثرت على عبوات ناسفة بالقرب من حاجز تفتيش في شمال مديرية قعطبة، وقام فريق الخبراء بتفكيكها.

وأشار العقيد العقلة، في تصريح لموقع سبتمبر الحكومي في اليمن، إلى أن ميليشيات الحوثي زرعت ألغام وعبوات ناسفة في المواقع والجبال والمناطق التي كانت تتمركز فيها شمال وغرب مديرية قعطبة.

من جهة أخرى أفادت مصادر محلية بأن امرأة قتلت وأصيبت أخرى جراء قصف شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية على قرية شخب شمال غرب مديرية قعطبة شمال المحافظة. وبذلك تواصل ميليشيات الحوثي قصفها العشوائي والمستمر على تجمعات سكنية في شمال الضالع، مما تسبب في إزهاق عشرات أرواح المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.