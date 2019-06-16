خادم الحرمين الشريفين يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ جدة

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلم أوراق اعتماد كل من: سفير جمهورية كازاخستان بيرك آيرن، وسفير جمهورية الصين الشعبية تشن وي تشينغ، وسفير جمهورية الهند الدكتور أوصاف سعيد، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية جون أبي زيد.

Advertisements

ورحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة، والرقي بها في مختلف المجالات.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.