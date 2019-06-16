السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين الشريفين يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة، اليوم الأحد، أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدولهم لدى المملكة.

فقد تسلم الملك سلمان أوراق اعتماد كل من سفير كازاخستان بيرك آيرن، وسفير الصين تشن وي تشينغ، وسفير الهند أوصاف سعيد ، وسفير الولايات المتحدة جون أبي زيد.

خادم الحرمين الشريفين يتسلم أوراق اعتماد سفير الصين تشن وي تشينغ

ورحب خادم الحرمين الشريفين بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين السعودية ودولهم.

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خادم الحرمين الشريفين يتسلم أوراق اعتماد سفير الهند أوصاف سعيد

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة، والرقي بها في مختلف المجالات.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر مراسم تسليم أوراق اعتماد السفراء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.