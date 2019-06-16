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أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، البرنامج التدريبي الصيفي الذي يستهدف الطلاب حديثي التخرج، وغيرهم ممّن على وشك التخرج، في تخصصي الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
ويشتمل البرنامج الذي يستمر لمدة 8 أسابيع على 10 دورات تخصصية بمسار الهندسة الكهربائية، و10 دورات أخرى بالهندسة الميكانيكية، ويُقام في كل من مدن: الدمام والرياض وجدة وأبها، ويتضمنه برنامج زيارات ميدانية لمحطات التوليد والنقل والتوزيع.
يُذكر أن هيئة المهندسين نسقت مع الجامعات لاحتساب البرنامج كتدريب صيفي للمشاركين.
الهيئة السعودية للمهندسين تُطلق 20 دورة في الهندسة الكهربائية والميكانيكية للطلابوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-16
أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، البرنامج التدريبي الصيفي الذي يستهدف الطلاب حديثي التخرج، وغيرهم ممّن على وشك التخرج، في تخصصي الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
ويشتمل البرنامج الذي يستمر لمدة 8 أسابيع على 10 دورات تخصصية بمسار الهندسة الكهربائية، و10 دورات أخرى بالهندسة الميكانيكية، ويُقام في كل من مدن: الدمام والرياض وجدة وأبها، ويتضمنه برنامج زيارات ميدانية لمحطات التوليد والنقل والتوزيع.
يُذكر أن هيئة المهندسين نسقت مع الجامعات لاحتساب البرنامج كتدريب صيفي للمشاركين.
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
12:44 PM
تُقام في كل من الدمام والرياض وجدة وأبها وتتضمن برنامج زيارات ميدانية لمحطات التوليد
أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، البرنامج التدريبي الصيفي الذي يستهدف الطلاب حديثي التخرج، وغيرهم ممّن على وشك التخرج، في تخصصي الهندسة الكهربائية والميكانيكية.
ويشتمل البرنامج الذي يستمر لمدة 8 أسابيع على 10 دورات تخصصية بمسار الهندسة الكهربائية، و10 دورات أخرى بالهندسة الميكانيكية، ويُقام في كل من مدن: الدمام والرياض وجدة وأبها، ويتضمنه برنامج زيارات ميدانية لمحطات التوليد والنقل والتوزيع.
يُذكر أن هيئة المهندسين نسقت مع الجامعات لاحتساب البرنامج كتدريب صيفي للمشاركين.
، الهيئة السعودية للمهندسين تُطلق 20 دورة في الهندسة الكهربائية والميكانيكية للطلاب ،
المصدر : الخليج 365
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