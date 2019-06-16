محمد بن مسعود - الدمام - شنّ سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية للميليشيات في صعدة دمّرت مقاتلات التحالف العربي منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للمتمردين الحوثيين في عبس بمحافظة حجة باليمن. ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية لميليشيات الحوثي اليمنية في صعدة وصنعاء. "التحالف" يدمّر منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في عبس صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-16 دمّرت مقاتلات التحالف العربي منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للمتمردين الحوثيين في عبس بمحافظة حجة باليمن. ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية لميليشيات الحوثي اليمنية في صعدة وصنعاء. Advertisements 16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440 12:07 PM شنّ سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية للميليشيات في صعدة شنّ سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية للميليشيات في صعدة دمّرت مقاتلات التحالف العربي منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للمتمردين الحوثيين في عبس بمحافظة حجة باليمن. ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية لميليشيات الحوثي اليمنية في صعدة وصنعاء. ، "التحالف" يدمّر منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين في عبس ،

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