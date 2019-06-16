سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 16 يونيو 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر الدولار في مصر، اليوم الأحد، في البنوك وشركات الصرافة، أمام الجنيه المصري وبلغ متوسط السعر 16.71 جنيه للشراء، مقابل 16.81 جنيه للبيع، وسط تراجع الطلب.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.71 جنيه للشراء و16.81 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في بنوك مصر والبركة وعودة والمصري الخليجي.

وحافظ سعر شراء الدولار على مستواه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء مقابل 16.82 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للبيع والشراء في البنوك المصرية.

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وفي بنكي بلوم والأهلي الكويتي بلغ الدولار 16.7 جنيه للشراء مقابل 16.8 جنيه للبيع، وفي بنك مصر إيران بلغ سعر العملة الخضراء 16.69 جنيه للشراء مقابل 16.79 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الأخرى، انخفض متوسط سعر شراء اليورو ليبلغ 18.80 جنيه كما انخفض سعر البيع عند 18.97 جنيه، وتراجع متوسط سعر شراء الإسترليني مسجلا 21 جنيها، وبلغ سعر البيع 21.31 جنيه.

وبالنسبة لمستويات سعر صرف العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.44 جنيه للشراء مقابل 4.48 جنيه للبيع، وبلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 4.54 جنيه مقابل 4.57 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر الدينار الكويتي طفيفا للشراء عند 54.98 جنيه بينما 55.32 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك الأهلي المصري.