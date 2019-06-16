عبدالرزاق حمدالله يثير الجدل بعد رحيله عن معسكر المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد المغربي عبدالرزاق حمدالله لإثارة الجدل مرة أخرى، بعد أيام قليلة على خروجه من تشكيلة منتخب بلاده، المستدعاة لخوض غمار كأس أمم أفريقيا مصر 2019.
وكانت تقارير صحفية مغربية أكدت، في وقت سابق، أن هداف النسخة الأخيرة من الدوري السعودي، دخل في مشادة كلامية مع زميله فيصل فجر، الذي منعه من تسديد ركلة جزاء في مباراة جامبيا الودية التي أقيمت بملعب "مراكش"، والتي انتهت بخسارة المغرب 0-1.
ونشر حمدالله مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابه الرسمي على موقع "أنستقرام"، أثناء خوضه بعض التدريبات البدنية، ليرد بشكل قاطع على ادعاءات الاتحاد المغربي الذي برر رحيله عن المعسكر بسبب الإصابة.
وأوقعت قرعة أمم أفريقيا، المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة، برفقة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.
ويفتتح منتخب المغرب مشواره في البطولة بمواجهة ناميبيا يوم 23 يونيو/حزيران الحالي.
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