ولي العهد: التهور وصل بإيران إلى مستويات غير مسبوقة.. وعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم

2019-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي في دعم أعمالها العدائية وزيادة ميزانية الحرس الثوري، وكذلك رفع وتيرة دعمها للمليشيات الطائفية في المنطقة.

وقال ولي العهد في حواره مع “الشرق الأوسط” والذي أجراه الإعلامي غسان شربل، إن المملكة كانت تأمل من النظام الإيراني استغلال مبادرة الموافقة على الاتفاق النووي في تغيير تصرفاته تجاه دول المنطقة، وأن تكون خطوة أولى نحو عودة إيران إلى المجتمع الدولي كدولة طبيعية.

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وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن إيران استغلّت العائد الاقتصادي من الاتفاق في دعم أعمالها العدائية في المنطقة، واستمرت في انتهاك القرارات الدولية، مشيراً إلى أن التهور وصل بإيران إلى مستويات غير مسبوقة، فبعد الاتفاق النووي زادت ميزانية الحرس الثوري، ورفعت من وتيرة دعمها للمليشيات الطائفية في المنطقة، بل وفي العالم أجمع؛ حيث رأى الجميع الأعمال الإرهابية والعدائية الإيرانية التي أُحبطت في أوروبا مؤخراً.

وتابع ولي العهد: “لذلك أيّدت المملكة إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، وذلك إيماناً منا بضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه إيران، وفي الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من قدرة النظام على نشر الفوضى والدمار في العالم أجمع”، مشدداً على أن ما شاهده الجميع من أحداث أخيرة بالمنطقة يؤكد أهمية مطالب المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم أمام نظام توسعي يدعم الإرهاب.

وشدد ولي العهد على أن الخيار واضح أمام إيران، فيما إذا كانت تريد أن تصبح دولة طبيعية لها دور بنّاء في المجتمع الدولي، أم أنها تريد البقاء كدولة مارقة، مضيفاً: “نحن نأمل في أن يختار النظام الإيراني أن يكون دولة طبيعية وأن يتوقف عن نهجه العدائي”.