النقد تلزم البنوك ببرنامج قوائم قبل تقديم التسهيلات الائتمانية

2019-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما البنوك والمصارف العاملة في المملكة وشركات المعلومات الائتمانية باستخدام برنامج “قوائم” كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية.

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وأكدت المؤسسة في تعميم للجهات ذات العلاقة أشارت فيه إلى تعليمات المؤسسة الصادرة بموجب التعميم رقم 000002391 371، وتاريخ 7-1-1437هـ في شأن حث البنوك والمصارف العاملة بالمملكة على الاستفادة من برنامج “قوائم” والاعتماد فقط على القوائم المالية الموثوقة والمتوافرة في هذا البرنامج، الهادف إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة وتعزيز مصداقية وموثوقية المعلومات المحاسبية، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية للكيانات التجارية.

وأشار التعميم إلى مساهمة البرنامج في تحسين جودة وموثوقية المعلومات المحاسبية والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية لتقييم مخاطر الائتمان للكيانات التجارية.

وأكدت مؤسسة النقد على البنوك والمصارف العاملة في المملكة كافة الالتزامات باستخدام برنامج “قوائم” كمصدر للحصول على القوائم المالية للكيانات التجارية الملزمة بإيداعها في البرنامج قبل تقديم تسهيلات ائتمانية أو خلال عملية التحديث الدوري الداخلي لتقييم مخاطر الائتمان.