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سفارة المملكة بتونس تعلق على إصابة أحد ملاحي الخطوط السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت سفارة المملكة في تونس، في بيان لها، أنها تُتابع حالة أحد ملّاحي الخطوط السعودية والذي تعرض لإصابة بالغة أثناء إقامته بأحد فنادق العاصمة تونس.
وقالت السفارة: “تتابع السفارة حالته الصحية، وكذلك مجريات التحقيق مع الجهات المختصّة لكشف مُلابسات الحادثة”.
كما أعربت عن شكرها لاهتمام السلطات التونسية على ما بذلته من جهدٍ في إسعاف متابعات الخليج 365، وكذلك على متابعتها التحريات للوصول إلى مُلابسات الحادثة.
كما أوضحت للمواطنين المقيمين في تونس أن السفير يسعد باستقبالهم بمقر السفارة للوقوف على أوضاعهم ومتابعتها، وذلك بالساعة الثانية ظهرًا يوم الخميس من كل أسبوع.
ودعتهم أيضًا للتواصل مع السفارة على مدار الساعة على الرقم المخصّص لشؤون السعوديين (0021694999999) .
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