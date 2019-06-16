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التحالف يدمر مخزن طائرات مسيرة في صنعاء

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2019-06-16

التحالف يدمر مخزن طائرات مسيرة في صنعاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن استهداف نوعي لأهداف عسكرية للميليشيات الحوثية في صنعاء.

كما أكد تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة في العاصمة اليمنية.

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إلى ذلك، ناشد التحالفُ المدنيين بعدم الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء، أو المواقع العسكرية الأخرى.

يذكر أن التحالف أعلن أيضاً السبت أنه استهدف أهدافاً عسكرية نوعية في صنعاء. وأوضح أن الاستهداف شمل منظومات دفاع جوي. كما أكد أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.

كما أشار الجمعة، إلى أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية تمكنت من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

 





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