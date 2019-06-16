صندوق تنمية الموارد البشرية يمدد الفترة الأولى للتسجيل في أكاديمية هدف للقيادة حتى نهاية الشهر الحالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تمديد الفترة الأولى للترشيح والتسجيل في برنامج أكاديمية هدف للقيادة حتى 30 شوال الحالي، حاثا منشآت القطاع الخاص على المبادرة للاستفادة من هذه الفرصة لتطوير كفاءاتها القيادية، حيث يتم الترشيح عن طريق منصة التسجيل الخاصة بالأكاديمية www.hrdfacademy.sa.

وتهدف أكاديمية هدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة، دعما وتأكيدا لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط والإبداع والابتكار، كما تهدف الأكاديمية إلى إكساب المشاركين عددا من المعلومات والتقنيات والكفايات اللازمة لمتطلبات القرن الـ 21، وتحقيق الاستثمار البشري الأمثل للمؤسسات الوطنية.

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وتتجسد أهداف الأكاديمية في: مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال عدد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة، أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميا.

وتعمل الأكاديمية على الإسهام بخلق قيادات فاعلة لها القدرة على نقل الشركات نحو التميز والمنافسة بسوق العمل السعودي، إضافة إلى دعم وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، والتفكير والتخطيط الاستراتيجي، وحل المشكلات وتفعيل مهارات التوجيه والإشراف والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، وتحقيق التميز الفني والإداري.