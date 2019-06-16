وزراء لبنانيون يوجهون رسائل عنصرية

بعد تصريحات وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وجه مدير المركز الدولي للإعلامي والدراسات في لبنان رفيق نصر الله تصريحات أخرى اعتبرها البعض عنصرية ومسيئة.

وخلال لقاء أجراه على قناة OTV اللبنانية تحدث نصر الله عن التسول معتبراً بأن الدولة الأكثر نسبة للتسول هي السعودية وقال:" وين أكثر بلد فيه تسول؟" فيجيبه المقدم: "لبنان؟" ليقول نصر الله: "رح تتفاجئ إذا بقلك السعودية؟ أنا مرقت في 1979-1980 جئت بالبر من الإمارات إلى لبنان المناطق التي شفتها بعرعر بتفرجيك وكأنهم بزمن المماليك".

بدوره رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على تصريحات نصر الله وقال:"

وأنا أسأل نفسي وأجيب: وين أكثر بلد فيه زبالة ج:-لبنان وما (رح تتفاجأ) من كثرة الزبالة صاروا يستضيفوها في البرامج".

​وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، قد تعرض لموجة من الانتقادات من شخصيات ووسائل إعلام سعودية بسبب ما وصف بإقحام السعودية في تغريدة كرسها للدفاع عن "اليد العاملة اللبنانية". قائلا: "من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أمريكية فاللبناني "قبل الكل"، بحسب "سبوتنيك".