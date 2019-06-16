السفارة بتونس: نتابع مجريات التحقيق في واقعة إصابة أحد ملاحي الخطوط السعودية

قالت السفارة السعودية في تونس، إنها تتابع حالة أحد ملاحي الخطوط السعودية «سعودي الجنسية» الذي تعرض إلى إصابة بالغة أثناء إقامته في أحد فنادق العاصمة تونس.

وتوجهت السفارة في بيان صادر عنها اليوم، بالشكر لاهتمام وتعاون السلطات التونسية المختصة على ما بذلته من جهد في إسعاف المواطن وكذلك متابعتها للتحريات للوصول إلى ملابسات الحادثة.

وأكدت أنها تتابع حالة المواطن الصحية وكذلك مجريات التحقيق مع الجهات المختصة لكشف ملابسات الحادثة.