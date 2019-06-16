قالت السفارة السعودية في تونس، إنها تتابع حالة أحد ملاحي الخطوط السعودية «سعودي الجنسية» الذي تعرض إلى إصابة بالغة أثناء إقامته في أحد فنادق العاصمة تونس.
وتوجهت السفارة في بيان صادر عنها اليوم، بالشكر لاهتمام وتعاون السلطات التونسية المختصة على ما بذلته من جهد في إسعاف المواطن وكذلك متابعتها للتحريات للوصول إلى ملابسات الحادثة.
وأكدت أنها تتابع حالة المواطن الصحية وكذلك مجريات التحقيق مع الجهات المختصة لكشف ملابسات الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة بتونس: نتابع مجريات التحقيق في واقعة إصابة أحد ملاحي الخطوط السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.