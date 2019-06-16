النمر يوجه مجموعة نصائح لمواجهة الطقس الجاف والحرارة الشديدة

قدَّم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي، الدكتور خالد النمر، مجموعة من النصائح للتخفيف من آثار الارتفاع الشديد للحرارة على الصحة العامة.

وعبر عدة تغريدات على «تويتر»، حذر النمر من تناول بعض المشروبات في هذه الفترة، قائلًا: في الجو الحار الجاف (الصيف) القهوة الباردة والشاهي (الشاي) البارد والبيرة الباردة مع الكحول تزيد إدرار البول، وتسبب الجفاف ولا تغني عن شرب الماء، موضحًا أنه بالنسبة للبالغين في الجو المعتدل، فلا يجب أن تقل كمية السوائل عن 43 مل/كغم تقريبًا، ولمن وزنه 70 كيلوجرامًا عليه تناول 3 لترات في اليوم، أما في الجو الحار والجاف فهي من 60 إلى 80 مل/كجم تقريبًا، بما يتراوح بي 4 إلى 6 لتر يوميًّا حسب الجهد البدني.

وأكد النمر، أن كمية السوائل التي يحتاجها الشخص ليست رقمًا ثابتًا على الدوام وإنما تتغير حسب: الوزن، وحرارة الجو، ونسبة الرطوبة، والجهد البدني، والتعرق، والأدوية، كما تتغير كمية السوائل على حسب الأمراض التي يعاني منها الإنسان، وكمية التبول، وسرعة التنفس.

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وتابع النمر: يجب ألا يعتمد الشخص في الصيف على العطش كوسيلة لتحديد كمية السوائل التي يجب تناولها، لعدة أسباب أهممه، أن العطش ردة فعل متأخرة لفقدان السوائل من الجسم، كما أن ردة فعل العطش الانعكاسية لا تعمل جيدًا عند المسنين، إضافة إلى أن أنه في الإجهاد الحراري يصاب المرء بعدم القدرة على التركيز وتشويش الذهن فيسهو عن حاجته للسوائل.

وفي العموم، وفي مواجهة الطقس شديد الحرارة، نصح النمر، بالإكثار من شرب السوائل الباردة، وتناول الفواكه الغنية بالسوائل، والابتعاد عن الخروج والمشاوير في ذروة حرارة الشمس، وإن كان لا بد فعليك بـ«الشمسية»، مع أهمية ارتداء الملابس الفضفاضة فاتحة الألوان، وعدم ترك الطفل في سيارة بمفرده على الإطلاق، حتى ولو دقيقتين، مع أهمية الاستحمام يوميًّا والاهتمام بنظافة الجلد.

في سياق ذي صلة، توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الأحد، طقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتدّ تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.