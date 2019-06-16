جامعة الباحة تفتح باب القبول السنوي.. الأحد المقبل

تبدأ جامعة الباحة استقبال طلبات القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة للطلاب السعوديين من يوم الأحد الموافق 20 من الشهر الجاري ولمدة عشرة أيام، خلال بوابة القبول على الموقع الإلكتروني للجامعة https://portal.bu.edu.sa.
ونوهت الجامعة بأن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات، وأن إعلان نتائج الترشح سيكون على دفعات، تبدأ من يوم الأربعاء 7 ذي القعدة 1440هـ.
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