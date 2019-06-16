نائب أمير حائل يقوم بزيارة عزاء لذوي 4 شباب تُوُفُّوا بحادث مروري

‏زار الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة حائل، منازل ذوي كلٍّ من الشاب عبد الرحمن بن أحمد العجيمي، والشاب مراد بن سالم بن أحمد الشكر، والشاب فهد بن محمد بن علي المهوس التميمي، والشاب إبراهيم بن وليد بن إبراهيم الصويغ، رحمهم الله، الذين انتقلوا إلى رحمة الله إثر حادث مروري.

ونقل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن تعازي ومواساة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، معربًا عن مشاركة الجميع أحزانهم، وداعيًا الله تعالى لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم الله أعلى درجات الجنة وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبهم عبَّر أقارب المتوفين عن شكرهم لأمير منطقة حائل ونائبه على وقفتهما غير المستغربة، سائلين الله أن يجعل هذا العمل في موازين أعمال سُموّهما وأن لا يرى الجميع مكروهًا في عزيز لديهم.