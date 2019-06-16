السعودية اليوم / اندلاع حريق على متن ناقلة نفط في داغستان



محج قلعة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

لقي أربعة أشخاص مصرعهم إثر اندلاع حريق على متن ناقلة نفط بميناء محج قلعة التجاري في داغستان، حسبما ذكرت صباح اليوم شركة "فولجكويه باروخودستفو" المالكة لناقلة النفط على موقعها الرسمي.

وأوضحت لجنة التحقيق المحلية في الحريق، أن الحريق نجم عن انفجار خليط الغاز في غرفة المحرك أثناء عملية نقل المنتجات النفطية منها، مما أدى إلى سقوط الضحايا.

من جهته، أكد المدير العام للميناء ، أليك عبد الحميدوف، أن الميناء يعمل بشكل نظامي بعد إطفاء الحريق في ناقلة النفط ، التي كانت تحمل لحظة وقوع الانفجار نحو ألفي طن من النفط .

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10:21ت م

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