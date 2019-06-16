السعودية اليوم / "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف وميسان



الطائف 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، وذلك على محافظات الطائف، وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

ودعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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10:16ت م

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