

القريات 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

أعلنت "صحة القريات" عن بدء العمل في برنامج الخلوع الولادية بمستشفى القريات لمتابعة حالات المرضى، وذلك استكمالا للخدمات المقدمة لمرضى القريات والخاصة بقسم العظام، حيث تم اكتمال كل التخصصات الدقيقة ومنها الخلوع الولادية.

وأوضحت "صحة القريات" أنه - ولله الحمد - تم توفير استشاري جراحة عظام أطفال وتوفير جميع التجهيزات والمستلزمات الجراحية الخاصة بهذا النوع من العمليات، كما تم إنشاء فريق عمل من جميع الأقسام ذات العلاقة لتنسيق وجدولة العمليات وتسهيل وصول المرضى وإجراء العمليات، وبفضل من الله تم إجراء 4 عمليات خلال الأسبوعين الماضيين، تكللت جميعها بالنجاح - ولله الحمد -.

// انتهى //

10:01ت م

0024





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء العمل ببرنامج الخلوع الولادية بمستشفى القريات العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.