السعودية | الزعاق : اليوم بدء موسم التويبع

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الزعاق : اليوم بدء موسم التويبع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:48 صباحًا, 16 يونيو 2019 م
المناطق - متابعات
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الأحد بداية أول موسم التويبع ويوم الجمعة القادم موعد انصراف الشمس.
ونشر الزعاق عبر حسابه في “تويتر” تغريدة قال فيها: اليوم آخر الثريا وغداً الأحد أول موسم التويبع، وهو موسم حَر الانصراف، والذي يقال فيه (لا حَر إلا بعد الانصراف) أي لا يأتينا الحر الشديد (جمرة القيظ) إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب.
وأضاف: يوم الجمعة القادم أطول نهار في السنة، وهو موعد انصراف الشمس.
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