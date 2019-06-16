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2019-06-16 تنبيه لأهالي نجران.. موجة غبار تعيق الرؤية الأفقية متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران ،الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.









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