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ماذا تعرف عن غسان شربل محاور الأمير محمد بن سلمان ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصبح الكاتب والإعلامي اللبناني غسان شربل، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، حديث الساعة، بعد الحوار التاريخي الذي أجراه بمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
بدأ غسان شربل طريق الانطلاق في العمل الإعلامي والصحفي، معلقاً على الأخبار في صحيفة النهار اللبنانية.
عمل الإعلامي غسان شربل على اكتساب الخبرات حتى وصل إلى رئاسة تحرير صحيفة الحياة عام 2004.
تولى رئاسة تحرير الشرق الأوسط في نهاية 2016، مواصلاً رحلة الكتابة والتحليل في مرحلة تزداد تعقيداً، ومتلمساً سيرته في استقراء سير الشخصيات السياسية وحكاياتها التي لن يجدها الناس في أخبار البيانات الصحفية وأدبيات التباحث الثنائي في قضايا الاهتمام المشترك.
في عام 2017 حصد جائزة شخصية العام الإعلامية والتي سلمها له الشيخ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .
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