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الفالح يعلن عن موعد انعقاد اجتماع أوبك بفيينا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن خالد الفالح وزير الطاقة اليوم الأحد أن من المرجح أن أوبك ستجتمع في الأسبوع الأول من يوليو تموز في فيينا، موضحاً أنه يأمل أن تتوصل المنظمة إلى توافق بشأن تمديد اتفاقها على خفض إنتاج النفط.
وأشار الفالح على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين في شمال غرب طوكيو: ” نأمل بالتوصل لتوافق لتمديد اتفاقنا عندما نجتمع خلال أسبوعين في فيينا ”.
يذكر أن الفالح أبان في وقت سابق من الشهر الجاري أن أوبك على وشك الاتفاق على تمديد اتفاقيتها إلى ما بعد يونيو حزيران على الرغم من أنه ما زالت هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في أوبك والتي تمثل جزءاً من اتفاقية الإنتاج.
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