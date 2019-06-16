الأحوال المدنية تحدد 4 ضوابط لتسجيل الأسماء في المملكة

2019-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن 4 ضوابط لتسجيل الأسماء في المملكة.

وأوضحت الأحوال المدنية، في بيان لها، أن الضوابط تشمل أن يكون الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءاً منه مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها.

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ولا يسمح أيضًا بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك.

كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوها.

ويُمنع أيضًا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبدالرسول وعبداللات ونحوها.