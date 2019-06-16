ولي العهد يحسم الجدل في قضية خاشقجي: العدالة والمحاسبة ومنع استغلالها سياسياً

2019-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

جاء حوار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في صحيفة “الشرق الأوسط”، ليضع النقاط على الحروف ويقطع الطريق على كل من يحاول الإساءة للمملكة، أو استغلال قضية مقتل الإعلامي والصحفي جمال خاشقجي سياسياً.

ووصف الأمير محمد بن سلمان، مقتل متابعات الخليج 365 السعودي جمال خاشقجي بأنه جريمة مؤلمة جداً.

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وأضاف أن المملكة تسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل في القضية، من دون التفات إلى ما يصدر من البعض لأسبابهم الداخلية التي لا تخفى على أحد، وذلك في إشارة إلى محاولات بعض الجهات استغلال القضية لتحقيق مآرب شخصية والولوج من خلالها للإساءة والنيل من المملكة ومكانتها وقضائها الشامخ العادل.

وجاءت دعوة ولي العهد لأي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسياً، إلى أن يتوقف عن ذلك ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يُسهم في تحقيق العدالة، في إشارة إلى أن العدالة الناجزة ومحاسبة المتورطين في القضية هي كلمة الفصل في هذا الأمر، وأن القضاء في المملكة المعروف بنزاهته وعدالته وشفافيته يسير بخطوات ثابتة لإنهاء فصول هذه القضية ومحاسبة المتورطين فيها.

تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القضية أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن تقديم الجناة للعدالة بعد التحقيق الشامل أمر لا محالة فيه، وأن كل مَن تورط في قتل الصحفي جمال خاشقجي سينال جزاءه، دون مزايدة على دور المملكة وقضائها العادل.