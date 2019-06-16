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العسكري السوداني: وسائل الإعلام حرّفت الكلام حول فض الاعتصام
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين الكباشي، أن وسائل الإعلام حرّفت ما قيل خلال المؤتمر الصحافي للجنة السياسية بالمجلس الخميس الماضي حول الاجتماع بشأن فض الاعتصام.
وقال إن وسائل الإعلام أخرجت الحديث عن سياقه، لاسيما بشأن “تنظيف منطقة كولومبيا”.
كما أكد أن ما ذكره النائب العام، الوليد سيد أحمد محمود، السبت صحيح، قائلاً: لقد كان حضوره في الاجتماع من أجل الرأي القانوني في نظافة منطقة كولومبيا.
إلى ذلك، نفى ممارسة أي ضغوط على النائب العام من قِبل المجلس العسكري، قائلاً : له كامل الاستقلالية في قراراته.
وأوضح أن هناك لجنتين للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، الأولى عسكرية برئاسة ضابط حقوقي، والأخرى قام بتشكيلها النائب العام.
وعن زيارة المبعوث الأمريكي، أشار إلى أن الإدارة الأمريكية لا تمارس أي ضغوط على المجلس.
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