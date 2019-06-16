شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أمين العاصمة المقدسة للشركات المشغلة لموسم الحج؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مكة المكرمة)

تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص أمس، عدداً من المشاريع التي أرستها الأمانة على عددٍ من الشركات، والجاري تنفيذها في مواقع مختلفة بمكة المكرمة للتأكد من الاستعدادات والتجهيزات والإمكانات البشرية، التي تأتي استكمالاً للخطة التشغيلية لموسم الحج لهذا العام.

وأطّلع أمين العاصمة المقدسة على سير العمل ونسب الإنجاز بمشروع إنشاء مسلخ وحظائر طريق الليث، ومسلخ طريق مكة جدة القديم، ومبنى وكالة الخدمات وبعض المشاريع لخدمة أحياء مخطط أم الجود، التي ستتم الاستفادة منها بشكل كامل خلال موسم الحج، مؤكداً ضرورة الالتزام بجودة الخدمات المقدمة، مبدئياً بعض الملاحظات، التي تسهم في تنفيذ تلك المشاريع وفق أفضل الطرق، حاثاً المسؤولين على ضرورة التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وإزالة كل ما يعترض العمل من عقبات وتحديات مع ضرورة متابعة هذه الأعمال أولاً بأول.