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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد أجواء المملكة موجة حر ثانية تتجاوز فيها درجات الحرارة 45 على بعض المناطق، ومنها العاصمة الرياض.
وقال عبر حسابه في "تويتر": موجة حر ثانية يُتوقع أن تعبر المملكة وأن تتجاوز الحرارة "٤٥"#على بعض المناطق، ومنها الرياض، ويُتوقع استمرار الموجة الثانية أربعة أيام حيث يُتوقع انخفاضٌ تدريجي في الحرارة من الأربعاء المقبل؛ لتصبح أقل من المعدل السنوي في هذا الوقت من السنة، ومقدار الانخفاض (ه) درجات مئوية.
"الحصيني": موجة حر ثانية تعبر المملكة ودرجتها تتجاوز 45 في الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-16
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد أجواء المملكة موجة حر ثانية تتجاوز فيها درجات الحرارة 45 على بعض المناطق، ومنها العاصمة الرياض.
وقال عبر حسابه في "تويتر": موجة حر ثانية يُتوقع أن تعبر المملكة وأن تتجاوز الحرارة "٤٥"#على بعض المناطق، ومنها الرياض، ويُتوقع استمرار الموجة الثانية أربعة أيام حيث يُتوقع انخفاضٌ تدريجي في الحرارة من الأربعاء المقبل؛ لتصبح أقل من المعدل السنوي في هذا الوقت من السنة، ومقدار الانخفاض (ه) درجات مئوية.
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
08:23 AM
قال: تستمر4 أيام .. تنخفض الأربعاء المُقبل إلى أقل من المعدل السنوي
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن تشهد أجواء المملكة موجة حر ثانية تتجاوز فيها درجات الحرارة 45 على بعض المناطق، ومنها العاصمة الرياض.
وقال عبر حسابه في "تويتر": موجة حر ثانية يُتوقع أن تعبر المملكة وأن تتجاوز الحرارة "٤٥"#على بعض المناطق، ومنها الرياض، ويُتوقع استمرار الموجة الثانية أربعة أيام حيث يُتوقع انخفاضٌ تدريجي في الحرارة من الأربعاء المقبل؛ لتصبح أقل من المعدل السنوي في هذا الوقت من السنة، ومقدار الانخفاض (ه) درجات مئوية.
، "الحصيني": موجة حر ثانية تعبر المملكة ودرجتها تتجاوز 45 في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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